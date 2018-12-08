DHA YURT - YANGINDA MAHSUR KALAN 4 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

ADANA\'da bir evde çıkan yangında çatıya kaçan 4 kişi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70105 Sokak\'taki bir iki katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevlerin hızla büyümesi üzerine binada yaşayan Ali Diktürk (80) ile kızı ve torunları, çatıya çıkarak yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, çatıya uzattığı merdiven ile mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4 kişiyi kurtardı. İtfaiye erlerinin çalışmasını korkulu gözlerle izleyen mahalle sakinleri, bir yandan da yangından kurtarılan yaşlı adam ve kızını teselli etmeye çalıştı. Evde hasara yol açan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Çağırılan ambulansta ayakta tedavi edilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Uzman itfaiye erleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangın yerinden görüntü

- Evden yükselen dumanlardan görüntü

- İtfaiye erlerinin binaya girmesi

- Binadaki itfaiye erinden görüntü

- Mahsur kalan bir kişinin merdivenle indirilmesi

- Ev sahibi yaşlı adamdan görüntü

- Mahallelilerin ev sahibini teselli etmesi

- Balkondan itfaiye erlerinin çalışmasını izleyen bir vatandaş

- İtfaiye aracından görüntü

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)