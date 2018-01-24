DHA YURT - Vatandaşlar, Türk askeri için 8 kurban kesti 

Hatay\'ın Hassa ilçesine bağlık Bintaş köyündeki vatandaşlar, Türk askeri için 8 kurban kesti. Köy okulunun bahçesine getirilen kurbanlar burada dualar ve \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\', \'En büyük asker bizim asker\' sloganlarıyla kesildi. Ayrıca köy çocukları ellerine aldıkları zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla, Türk askerine destek verdi. Kesilen kurbanların etleri, daha sonra Mehmetçiğe gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Köylülerin kurbanları getirmesi

-Çocukların ellerindeki zeytin dallari

-Türk bayrağının açılması

-Bir köylü ile röportaj

-Kurbanların kesilmesi

-Slogan atılması

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN/HATAY,(HASSA),(DHA)

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