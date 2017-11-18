DHA YURT - Van'da sık sık elektriği kesilen okulda elektrik üretti



Mahmut öğretmen: Mesele öğrencilerin gönlünü fethedebilmek

VAN\'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu\'na 4 yıl önce atanan fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır, sık sık elektriği kesilen okulun çatısına rüzgar türbini kurarak okulu elektriğe kavuşturdu. Öğretmen Mahmut Çakır, \"Mesele projenin büyüklüğü değil, öğrencilerin gönlünü fethedebilmekti\" dedi.

VAN\'DA SIK SIK ELEKTRİĞİ KESİLEN OKULDA ELEKTRİK ÜRETTİ

İran sınırında bulunan Van\'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray İlk ve Ortaokulu\'nda sık sık elektriklerin kesilmesiyle sıkıntılar yaşanınca 27 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Mahmut Çakır, kendince bir çözüm üreterek sıkıntıyı giderdi. 4 yıl önce bu okula fen bilgisi öğretmeni olarak atanan Çakır\'ın ilk görev yeriydi. Mahmut Öğretmen\'in ilk işi, Galatasaray Üniversitesi Vakfı\'nın yaptırdığı okula fen laboratuvarı kurmak oldu. Ardından da derslere başladı. Ancak okulda sık sık elektrik kesilmesi çalışmalarını aksatıyordu. Bunun üzerine Mahmut Öğretmen, rüzgâr türbini yapmak için kolları sıvadı. Önce plastik borulardan kanat yaptı, demir ve sacla ise kuyruk tasarladı. Bulduğu bir motoru tamir etti ve 4 aylık çalışmanın sonucunda okulun çatısına küçük çaplı bir rüzgâr türbini kurdu. Türbin, okulun elektrik ihtiyacını giderdi.

8\'nci sınıf öğrencisi Mizgin Karakoç, elektrik sorunu yaşadıklarını, Mahmut öğretmenin projesi sayesinde elektrikler gittiği halde kendi elektriklerini kendilerinin üretebildiğini belirtti.

Sever Karakoç isimli öğrenci ise şöyle konuştu: \"Bu sistem Enerji sağlıyor, elektrik üretiyor. Elektriksiz bir günümüz olmuyor elektrik sorunumuz ortadan kalktı. Bize verilen proje ödevlerini yaptığımız sırada elektrikler kesildiğinde ödevimiz yarıda kalıyordu, ders notlarında düşük alıyorduk. Şimdi ise bu proje sayesinde elektrikler kesilse bile hiç sıkıntı çekmiyoruz, ödevlerimizi zamanında yapıyoruz. Keşke Mahmut Hoca bu projeyi yaptıktan sonra gitmeseydi, o da bizimle birlikte bu enerjiyi kullanabilseydi. Daha başka projelerle yine birlikte ders işleyebilseydik. Geri gelse de yeni bir proje daha yapabilseydik. Mahmut Hocaya çok teşekkür ediyoruz\"

Mahmut öğretmenin öğrencilerle birlikte bu projeyi başardığını belirten Okul Müdür Yardımcısı Elif Tuğba Keskin, şöyle konuştu: \"Okulumuzun elektrik problemi oluyordu ve sık sık elektriklerimiz kesiliyordu. Mahmut Hocamız böyle bir projeyi tasarladı ve çocuklarımızla hep birlikte başardılar. Kısmen de olsa elektrik sorunlarımız ortadan kalktı. Projeyi başarılı buluyorum çocuklarla birlikte emek verilen bir proje en azından. Okulumuzun elektrik sorunu giderildi. Köyümüzde elektriklerimiz çok sık kesildiği için büyük sıkıntı çekiyorduk, ama şu an elektrikler kesildiğinde en azından devreye giren bir sistemimiz var. O yüzden bize çok yardımcı oldu kendisine çok teşekkür ediyoruz.\"

Projede Mahmut öğretmen ile birlikte çalıştığını söyleyen okul personeli Zeki Karakoç, “Mahmut hoca bizim Fen Hocamızdı bu sıkıntıları gidermek için bir proje geliştirelim dedi. Mahmut Hoca ile birlikte çalıştık. Rüzgar gücüyle bir elektrik elde etmeye çalıştık ve onu da başardık. TUBİTAK adı altında bu projemizde okulun yüzde 60\'şını karşılayabiliyoruz. Bu projeyle fotokopi makinası, bilgisayar ve cep telefonlarını şarj edebilme imkanını sağladık. Ayrıca okulun aydınlatma sorununu da çözdük.\" dedi.

RÜZGAR ENERJİSİYLE AKÜLERİ DEPOLUYORLAR

Proje ile okulun bazı ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Okul Müdürü Kenan Alkan şöyle konuştu: \"Okulumuz Fen Öğretmeni Mahmut Çakır tarafından hazırlanan rüzgar gülü adı altında yapılan bir çalışmadır. Kendimize göre depolama cihazlarımız var. Bu sistemle bu cihazlarımıza enerji depolayarak sıkıntıları gideriyoruz. Voltajları daha yüksek enerji depolayabilen ve güç kaynağımız var. Rüzgar türbini çalıştığı andan itibaren bizlere vermiş olduğu enerjiyi depolamamız gerekiyor. Öncelik olarak yaptığımız telefon şarj cihazları 12 Wolt amperle çalışabilen sistemle başladık, daha sonra bilgisayar ve fotokopi cihazlarımızı çalıştırabilmemiz için daha büyük akü ve depolayıcı cihazlar kullandık. Genellikle bilgisayar, fotokopi ve telefon şarj cihazlarımızda kullanıyoruz. Burada elektrikler sıklıkla kesildiği için öğretmenlerimizin telefon şarj sorununu çözdük. Bunların dışında güneş enerjisi, botanik bahçesi ve okulumuzun bilim fuarı alanları ile aydınlatma sıkıntılarını giderdik.\"

MAHMUT ÖĞRETMEN: MESELE ÖĞRENCİLERİN GÖNLÜNÜ FETHEDEBİLMEK

VAN\'ın İran sınırındaki ortaokulda rüzgar türbiniyle elektrik üreterek herkesin takdirini toplayan öğretmen Mahmut Çakır, \"Mesele projenin büyüklüğü değil, öğrencilerin gönlünü fethedebilmekti\" dedi.

Van Çaldıran\'da sürekli elektrik kesintisinin yaşandığı Galatasaray Ortaokulu\'nda devrilen aydınlatma direğini kesip rüzgar türbini yaparak elektrik üreten fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır, gönülleri kazandı. Bu yıl tayini çıktığı Sakarya\'nın Arifiye İlçesi Açmalar Ortaokulu\'nda göreve başlayan Mahmut Çakır, haberin yayınlanmasının ardından yüzlerce tebrik mesajı aldığını söyledi. Mahmut Çakır projeyi yaparken amacının elektrik üretmek değil, öğrencilerinin gönlünü fethetmek olduğunu belirterek, \"2013-2014 eğitim yılında Van\'ın Çaldıran İlçesi Çubuklu Köyü Galatasaray Ortaokulu\'na tayinim çıktı. Orada birçok çalışmalar yaptım. Şu anda Arifiye Açmalar Okulu\'nda devem ediyorum görevime. Van\'da birçok çalışmaya imza atmıştım. Bu çalışmalardan en çok yankı uyandıran rüzgar türbini olmuştu. Okulumuzun fiziki şartlarından dolayı elektrikler kesiliyordu. Eğitimi aksatıyordu bu. Buradaki amaç aslında tamamen elektrik üretmek değildi, öğrencilerin gönüllerini fethedebilmek, onlar için bir şey yaptığıma inandırabilmekti. 3,5 ay boyunca süren mücadele vardı. Okulumuzda rüzgar türbini kurdum. Belirli bölgelerde elektrik üretmeye ve kullanmaya başladık. Okulun bahçe aydınlatması, içindeki teknolojik alanların kullanılması için şarj ünitesinin kurulması, Milli Eğitim\'le iletişim sağlanması için en az 1 veya 2 bilgisayarın çalıştırılması, fotokopi makinesi ve akıllı tahta çalıştırılması konusunda büyük bir başarı elde etmiştik\" dedi.

Projenin bu kadar duyulabileceğini tahmin etmediğini ifade eden Mahmut Çakır, \"Bazı haber sitelerinde elektriğin tamamını üretiyormuşum gibi bir haber yansımış. Bu gerçekleştirilebilir, ancak fiziki şartlara göre bu şekilde bir proje gerçekleştirmiş oldum. Bu projeyi yaparken aslında bu kadar duyulabileceğini, insanlar tarafından beğenileceğini hiç tahmin etmemiştim. Van\'da bunu yapınca, öğrenciler, okullar birçok kişi tarafından olumlu görüşler aldım. Son günlerde düşen bu haberler sebebiyle yüzlerce mesaj ve mail aldım. Bu konuda çok memnunum. Bu projenin zor şartlarda gerçekleştirildiğini herkesini bilmesini isterim. Şunu da herkesin anlamasını istiyorum, buradaki amaç elektriğin üretilmesini sağlamak değildi, öğrencilerin gönlünü fethetmek, o küçük masum yüreklerdeki kalplere dokunabilmekti. Bu çalışmalardan beni en çok etkileyen, rüzgar türbininden daha etkilendiğim doğa koridoru projesi vardı. Bölge çok çetin kış şartlarında olduğu için orada belirli ağaç, canlı türü bulunmamakta. Öğrencilerim kozalağın ne olduğunu ifade edemezken ben de böyle bir proje yapmak istedim. Temennim bu gibi projeleri yapabilmek\" diye konuştu.

Mahmut Çakır, yeni atandığı okulda da birçok projeyi hayata geçirmeyi hedeflediğini kaydederek, şöyle konuştu:

\"Arifiye\'deki bu okula geldiğim ilk günden beri okulda bir labaratuvar eksikliği bulunuyor. Van\'a gittiğimde nasıl bir labaratuvar kurduysam buradaki öğrencilerim için de hayalim bir labaratuvar kurmak. Bunu gerçekleştirebilmek için beni duyan varsa desteklerini esirgememelerini istiyorum. Ne kadar destek bulursam o kadar güçlü adımlarla yürürüm. Sadece labaratuvar kurmak değil, TÜBİTAK Fuarı için başvuruda bulundum. Kabul olursa mayısta bilim fuarı gerçekleştirilecek. Öğrencilerin canlı sevgisini yaşaması için birçok proje yapacağım. Bu sadece benim projem değil, belki de diğer öğretmenler tarafından gerçekleştirilmiştir. Burada mesele öğrencilerin ne denli büyük, geniş, kapsamlı olduğu değil. Eğer bir tane öğrencinin gönlünü fethediyor olmak, projenin büyüklüğünü önemsiz kılıyor\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(VAN - ÇALDIRAN)

-Çatıda Rüzgar Türbininden ve okuldan görüntü

-Okulun önünde yemek yiyen öğrenciler ve okuldan görüntü.

-Okul içinde Türbin cihazlarını çalıştıran Okul Müdüründen görüntü

-Öğrenci Mizgin Karakoç ile röportaj

-Öğrenci Sever Karakoç İle Röportaj

-Müdür Yardımcısı Elif Tuğba Keskin ile röportaj

-Okul Personeli Zeki Karakoç ile röportaj ve cihazın çalıştırılması

-Okul Müdürü Kenan Alkan ile röportaj

-Okul içinden genel görüntü

-Okul dışından ve köy tabelasından görüntü

-Top oynayan çocuklardan görüntü

-Okuldan detaylar

Haber-Kamera: ÇALDIRAN (VAN) (DHA)

(SAKARYA)

Öğretmenden görüntüler

Öğretmen ile röp.

Haber: Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya), (DHA) -

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