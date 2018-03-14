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DHA YURT - Uzman Çavuş, yerdeki Kuran'ı kaldırmak isterken şehit olmuş

'Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Afrin kentine bağlı Dermaşanlı köyünde Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in (23) şehit olduğu, 7 Türk askeri ile 2 ÖSO mensubunun yaralandığı patlamaya, PKK/YPG'li teröristlerin Kuran-ı Kerim'le tuzakladığı el y

14 Mart 2018 14:06

\'Zeytin Dalı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Dermaşanlı köyünde Uzman Çavuş Orhan Sürmen\'in (23) şehit olduğu, 7 Türk askeri ile 2 ÖSO mensubunun yaralandığı patlamaya, PKK/YPG\'li teröristlerin Kuran-ı Kerim\'le tuzakladığı el yapımı patlayıcının neden olduğu ortaya çıktı. Şehit Sürmen\'in, yerde gördüğü Kuran-ı Kerim\'i kaldırınca patlamanın meydana geldiği ifade edildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) 54 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında teröristlerden arındırılan Afrin\'in Dermaşanlı köyünde mayın ve EYP arama- tarama faaliyetleri sırasında yaşanan patlamada, Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Orhan Sürmen şehit oldu, 7 asker ile 2 ÖSO mensubu ise yaralandı. Yapılan incelemede, patlamaya teröristlerin bir evde, yere bıraktıkları Kuran-ı Kerim ile tuzakladıkları el yapımı patlayıcının neden olduğu ortaya çıktı. Şehit Sürmen’in Kuran\'ı yerden kaldırırken, patlamanın yaşandığı ifade edildi. 
GÜVENLİK UZMANI AĞAR: BU PİSLİĞİ DAHA ÖNCE DE YAPTILAR
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Mehmetçiğin Kuran-ı Kerim\'e saygısını bilen teröristlerin, bu tür alçakça tuzaklara başvurduğunu söyledi. Ağar, DHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:
\"Bunlar bu pisliği daha önce de yaptılar. Mehmetçiğin Kuran\'a imanını, inancını, saygısını, hassasiyetini bilen inanç, İslam, ve insanlık düşmanı PKK/YPG, Kuran-ı Kerim\'i tuzakladı. Mehmetçiğimiz yerde gördüğü Kuran\'ı almak isterken patlama meydana geliyor. Kuran parçalanmış ve şehidimizin kanı da ayetleri ıslatmış.\"

Haber:Mücahit YOLCU/KİLİS, (DHA)

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