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DHA YURT - Uyuyan kaptanı soyan hırsız tutuklandı

ANTALYA'da tur şirketine ait otobüste uyuyan A

07 Eylül 2017 17:32

ANTALYA\'da tur şirketine ait otobüste uyuyan A.B. adlı kaptanın cebindeki parayı çalan H.C.K.,  yakalanıp tutuklandı.
Olay, 29 Ağustos günü Muratpaşa İlçesi\'nde meydana geldi. Turizm firmasında şoför olarak çalışan A.B., tur sonrası yorulduğu için aracını yol kenarına çekip uyumak istedi. A.B\'nin kapıları açık halde arka koltukta uyuduğunu gören H.C.K., kaptanın pantolon cebinin bulunduğu yeri jiletle kesip 300 TL, 140 dolar ve 750 rubleyi alıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra uyanıp soyulduğunu anlayan A.B., polise başvurdu.
Şikayet üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüsün kamera görüntülerinden, şüphelinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan H.C.K. olduğunu belirledi. Polis, H.C.K.\'yi kısa sürede gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan H.C.K., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Şüphelinin otobüsü binmesi 
-Otobüs içinde gezmesi
-Hırsızlık sonrası cüzdan karıştırması 

Haber: Bülent TATOĞULARI- KAMERA: Antalya-DHA)

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