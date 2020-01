DHA YURT - Ünlü oyuncunun evi 10 günde ikinci kez soyuldu

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde yaşayan bir dönemin sinema ve dizi oyuncusu Aynur Aydan\'ın evi geçtiğimiz on gün içinde iki kez soyuldu.



Alaçatı\'da yaşayan bir dönemin sinema ve dizi oyuncusu Aynur Aydan\'ın evine geçen 10 gün içinde 2 kez hırsız girdi. Evi ikinci kez soyulan Aydan, Çeşme Emniyet Müdürlüğü\'ne başvurarak şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Aydan\'ın evine gelerek incelemelerde bulundu.



Yaşadığı soygun olayı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Aydan yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Hiç böyle şeyler yaşanmazdı. Çeşme\'de, Alaçatı\'da kapılarımız açık otururduk. Anlayamadım yani. Bayramın son günüydü, param kalmamıştı. Gidip bankamatikten çekeyim dedim. Fazla para da evde bulundurmam. Beş bin lira çektim geldim. Temizlikçi kadın da evde iş yapıyordu. Onun parasını verdim. Kadın işini bitirdi gitti. Çantama bakamadım. Çantamı kenara attım. Sonra parayı ortadan kaldırayım dedim. Parayı saydım. 3 bin lira var, 2 bin lirası yok. Amerika\'dan oğlum gelmişti. O da, pantolonunun cebinde 300 dolarının olmadığını söyledi. Bana, \'Sen aldın zannettim\' dedi. \'Oğlum, ben alır mıyım hiç\' dedim. Biz elimizi sürmeyiz birbirimizin herhangi bir şeyine. Kim alabilir? İş yapan kadında bana devamlı, \'Aynur abla dikkat et. Suriyeliler geliyor. Hırsızlık oluyor. Her yeri soydular. Bizim eve girdi\' gibi şeyler söylüyordu bana. Temizlikçi kadın, geçen sene de bana geliyordu. Fakat geçenlerde üst katta bir çok kıyafetim vardı. Bir saat geçti aşağıya inmedi. \'İşi bittiği halde yukarıda ne yapıyor acaba\' dedim. Çıkıp baktım. Elbiseleri karıştırıyordu. \'Sen ne yapıyorsun? Elbiseleri mi karıştırdın?\' dedim. \'Yok abla, devrilmiş onları aldım\' dedi. Kimseye iftira atamıyorsun ama evime giren kimse yok. Acaba bankadan mı yanlış çektim diye düşündüm. Hadi benim öyle olsa, oğlumun parası nerede? Bunun dışında yaklaşık 8-10 bin lira param vardı. Tabi para elde durmuyor. Vereceğim yerler vardı. Onları hazırladım. Bir kutuya koydum. Çekyatın altına koydum. Çantamdaki para bitti. Kutudan alayım dedim. Bir baktım ne pasaport var, ne de o para var. Çantalar almıştım. Onların hepsi duruyordu. Bir iki akşamdır evde bir takırtı hissediyorum. Ama hiç ümit etmedim. Kapılarda bir kırık yok. Ne olduğunu anlayamadım\"



Evde parmak izi tespiti yapan polis, Aynur Aydan\'ın ifadesini alıp tutanak tuttu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

