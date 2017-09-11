DHA YURT - Üniversite hastanesinde yangın, hastalar tahliye edildi (2)

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AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı

11 Eylül 2017 02:03

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında, dumandan etkilenmemesi için üç hasta başka bölüme nakledildi.
Yangın, akşam saatlerinde Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servis\'teki ameliyathane bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, ameliyathane bölümündeki cihazların bakımı sırasında elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla yangın çıktı. Acil serviste bulunan üç hasta çıkan dumandan etkilenmemeleri için başka bir bölüme nakledilirken, cihazların bakımını yapan bir personel de kolundan yaralandı. Yanmaya başlayan kablolardan çıkan dumanlar ameliyathanenin bir kısmını sardı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

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Haber: Burhan CEYHAN / AYDIN,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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