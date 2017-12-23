DHA YURT - Uludağ'a günübirlikçi akını  

BURSA’da şehir merkezinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken Uludağ\'da etkili olan yağış nedeniyle kar kalınlığı 63 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ’da -10 derece ölçülen sıcaklık şehir merkezinde ise 0 dereceye kadar düştüUludağ’da -10 derece ölçülen sıcaklık şehir merkezinde ise 0 dereceye kadar düştü

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, kayakseverlerin \"beyaz cennet\" olarak tanımladıkları Uludağ\'da yoğunluğa neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Uludağ yolu da 8\'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan ve kar lastiği bulunmayan sürücülerin dağa çıkmalarına izin vermiyor. Günübirlik tatilciler de Uludağ\'a akın etti. Kayak yapmak için zirveye ulaşmaya çalışan kayakseverler telesiyjler önünde kuyruklar oluşturdu.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bursa\'da gün boyu karla karışık yağmur bekleniyor. Bursa- İnegöl yolunun Mezitler Bölgesi ile İznik, Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

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Haber-Kamera: BURSA,(DHA)-

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