DHA YURT - Uludağ tatilcilerin akınına uğradı  

BEYAZ Cennet Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen yerli ve yabancı turistler, kayak pistlerini doldurdu. Hafta sonunu Uludağ’da geçirmek isteyen vatandaşlar gönüllerince kayarak günün tadını çıkardılar ve bol bol hatıra fotoğraflar çektirdiler.

Uludağ hafta sonu doldu taştı. Kayak merkezlerinde kızaklara binen gençler, gönüllerince kaydılar. Birinci ve ikinci bölgedeki otellerde doluluk oranlarının yüzde 60’ın üzerinde bulunduğunu belirten Karinna Otel Operasyon Müdürü Harbi Türk, “Geçen yıl Kasım ayında yağdı kar. Hatta yeni yıla karlı girdik Uludağ’da. Bereketli başladık bu sezona. Önümüzdeki hafta sonu okullar yarı yıl tatiline giriyor. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde kar bekliyoruz. Sömestrede doluluk oranının yüzde 80’i bulacağını tahmin ediyoruz. Günü birlik turistlerin Uludağ’a büyük ilgi göstermesi bizleri memnun ediyorö dedi.

Sarıalan bölgesinde esnaflık yapan Ramazan Korkmaz, “Geçen yıl bugünlerde Uludağ’da kar daha fazla idi. Kar yağarsa daha iyi olacak. Gelen müşterilerimize elimizden gelen kolaylığı sağlıyoruz. Sömestrede doluluk oranının artacağını umuyoruzö şeklinde konuştu. Uludağ’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Kübra Çelik, Uludağ\'ın çok güzel olduğunu söyleyerek, “Hemen hemen her sezon Uludağ geliyorum. Çok muhteşem bir yer. Bol bol kayak yapıyorumö dedi.

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Uludağdan detaylar

Röportajlar

Kayak yapan öğrenciler

Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)-

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