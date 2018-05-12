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DHA YURT - Türkiye'den Irak'a giriş ve çıkışlar durduruldu

Irak’ta yapılan genel seçimler nedeniyle İbrahim Halil Gümrük kapısı, 24 saatliğine yolcu ve araç trafiğine kapatıldı

12 Mayıs 2018 16:32

Irak’ta yapılan genel seçimler nedeniyle İbrahim Halil Gümrük kapısı, 24 saatliğine yolcu ve araç trafiğine kapatıldı. Türkiye’den Irak’a gitmek isteyen yolcular, Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı\'nın kapalı olması nedeniyle Şırnak\'ın Silopi ilçesinde bekletiliyor.
Şırnak\'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Gümrük Kapısı ve karşısındaki İbrahim Halil Gümrük Kapısı, Irak\'ta bugün başlayan genel seçimler nedeniyle, karşılıklı olarak kapatıldı. Dün gece saat 00.00 itibariyle yolcu ve araç geçişine kapatılan gümrük kapısının, 24 saat süreyle kapalı kalacağı öğrenildi. Türkiye\'den Irak\'a gitmek isteyen yolcular, dün gece kapatılan İbrahim halil Gümrük Kapası\'ndan geri gönderildi. Habur Sınır Kapısı\'nda bekleyen bazı yolcular, seçimlerden haberleri olmadığı için beklediklerini ve kapı açılıncaya kadar gümrük sahası önünde duracaklarını söyledi. Iraklı yetkililer, İbrahim Halil Gümrüğü’nün bu gece saat 00.00 itibariyle yolcu ve araçlar geçişine açılacağını duyurdu. Kapının kapalı olması nedeniyle Irak\'a gidemeyen yolcular Silopi\'ye gönderilirken, kamyon ve TIR\'lar ise tır parkında bekletiliyor.


Görüntü Dökümü:
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- Habur Gümrüğü
- Habur Sınır Kapısı tabelası
- Habur önündeki araçlar
- Konuşma yapan şoför
- Genel ve detay görüntüler
 
Haber:Mehmet Selim YALÇIN-Halil COŞKUN/SİLOPİ,(Şırnak),(DHA)

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