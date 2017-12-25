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DHA YURT - Türk kuru yük gemisi karaya oturdu...Kayalıklardaki mağaraya sığınan gemi mürettebatı 24 saat sonar kurtarılabildi

YUNANİSTAN'ın Mikonos adası yakında, bir Türk şirketine ait Panama bayraklı "Little Şeşma" isimli kuru yük gemisi kayalıklara oturdu

25 Aralık 2017 21:13

YUNANİSTAN\'ın Mikonos adası yakında, bir Türk şirketine ait Panama bayraklı \"Little Şeşma\" isimli kuru yük gemisi kayalıklara oturdu. 
Parçalanma tehlikesi geçiren ve kayalıklardaki bir mağaraya saklanarak yardım gelmesini bekleyen 12 personel ise 24 saat sonra kötü hava şartları nedeniyle güçlükle yapılabilen operasyon sonrası kurtarıldı.
Yunan denizlicilik sitesi \'www.maritime-executive.com\'un haberine göre,  İstanbul Tuzla Limanı\'ndan KKTC\'nin Gazimağusa Limanı\'na gitmek üzere demir alan 114 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki \'Little Şeşma\' isimli kuru yük gemisi geçen 23 Aralık\'ta sabaha karşı, Yunanistan\'ın Ege\'deki turizm cenneti Mikonos adası yakınlarında motor arızası yaptı. Fırtınanın da etkisiyle sürüklenen gemi Mikonos adasının güneyinde bulunan Dragonisi kayalıklarına oturdu. Hasar görerek su almaya başlayan gemideki 9\'u Ukrayna, 3\'ü Azerbeycan uyruklu mürettebat kurtarma salı ile canlarını kurtarıp, kayalıklardaki bir mağaraya sığınarak yardım istedi. Şiddetli hava muhalefeti nedeniyle yaklaşık 24 saat sonra Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri ve Hava Kuvvetleri\'ne ait helikopterlerle kurtarılan gemiciler Mikonos adasına götürüldü. Gemiyi ise 3  römorkör yardımıyla kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
\'Little Şeşma\' isimli kuru yük gemisinin geçen 21 Aralık\'ta Tuzla Limanı\'ndan sefere çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Kayalıklara oturan gemisini görüntüsü

Haber: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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