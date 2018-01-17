DHA YURT - Türk Kızılayı 750 çadırda 4 bin kişi barındıracak

Türkiye\'nin Afrin ve İdlib\'e yönelik askeri operasyonları öncesi evlerini terketmek zorunda kalan yaklaşık 200 bin kişi Türkiye sınırına gelmeyi sürürdürürken, Kızılay Reyhanlı Cilvegözü kapısından sadece 4 km uzaklıkta Suriyeli ailelere yardım elini uzattı. Suriye- Türk Kızılayı şu ana kadar Suriye sınırına evlerini kaçarak gelmeyi sürdüren Suriye\'li ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Kızılay yetkilileri Reylan\'lıda bulunan bir grup gazeteciyi kamplara götürdü.

Cilvegözü sınır kapısından sadece 4 km uzaklıkta bulunan ve 130 km uzaklıktaki Sincar bölgesindeki çatışmalardan kaçan 4 bine yakın aile Kızılay\'ın ilk etapta kurduğu 515 çadıra yerleşmeye başladı.

Bölgede yağan yağmur ve soğuklardan etkilenen aileler ayakları çıplak çocukları ile birlikte henüz kurulan çadır kente yerleştirilmeyi sürdürüyor. 87 dönüm araziye şiddetli yağmurlar bastırmadan zemin çalışması yaparak beton döken Kızılay çadırların da kurulumunu tamamladı. Ailelere 20 günlük yiyecek paketleri, mazot sobaları, yatak, battaniye, hijyen ürünleri, temizlik malzemeleri gibi temel ihtiyaçları dağıtan kızılay yetkilileri yerel çalışanları ile birlikte tamamen kış bastırmadan ihtiyaçları giderme çaba gösteriyor.

KIZILAY\"YARDIMLARIMIZ SÜRECE\"

Kızılay Suriye Krizi Ülke Alan Koordinatörlüğü Vekili Fatih Kökcan DHA\'ya yaptığı açıklamada Suriye\'nin güneyinde başlayan kriz ile birlikte şu ana kadar 200 bin kişinin Türkiye sınırlarına doğru yığınak yaptığını belirterek \" Gördüğünüz gibi Suriyeli ailelere elimizden geldiği kadra yardım etmeye çalışıyoruz. Her türlü temel gıda ve günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun şekilde bölgede fealiyetlerimizi sürdürüyoruz. 20 gün yetecek kadar gıda malzemesi veriyoruz, ayrıca yemek yapacak bazı mutfak malzemelerini de sağlıyoruz. Sağlık alanında Türkiye\'den sağlık ekipleri getirterek sağlık kontrollerini yaptıracağız. Ayrıca çadırlardaki yerleşim tamamlanınca eğitim alanında fealiyetlerimiz olacak.\"Bu arada Suriyeli aileler ile röportajlar yapan DHA ekibi Sincar bölgesinden sadece üzerlerindeki elbiseleri ile kaçmak zorunda kaldıklarını anlattılar. En az her ailede 5,6 çocuk bulunduğu da gözlemlenirken, çoğu çocukların ayaklarında terliklerin bulunması ve ayaklarının çamur içerisinde olduğu dikkat çekti. 5 çocuklu bir ailede ise biri kız çocuğu olmak üzere 2 çocuğun doğuştan görme engelli olduğu dikkatlerden kaçmadı. Çocuklar DHA mikrofonlarına konuşurken etraflarında yaşanan trajediden habersiz olarak yaşamlarını sürdürüyorlardı. Kampın güvenliği ise Tahrir-i Şam güvenlik güçleri tarafından sağlanıyor.

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Haber: İrfan SAPMAZ-Güven USTA/REYHANLI, (HATAY), (DHA)