DHA YURT - Turistleri su parkına götüren midibüs devrildi: 27 yaralı (2) - Yeniden

ANTALYA\'da yerli ve yabancı turistleri su parkına götüren midibüsün devrilmesi sonucu kişi 27 çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Büyük Çaltıcak Mevkii\'nde meydana geldi. Antalya\'da bulunan su parkına gitmek için Beldibi\'ndeki 5 yıldızlı otelden yerli ve yabancı turistlerle çıkış yapan 07 EEJ 91 plakalı midibüsün şoförü Erhan Çiftçi, Büyükçaltıcak mevkii tünel çıkışında aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrildi. Kazada, midibüs şoförünün yanı sıra yerli yabancı turistlerin bulunduğu 27 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, bölgeye sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Antalya\'daki çeşitli hastanelere götürüldü.

Kazaya yağmur nedeniyle kayganlaşan yolun neden olduğunu söyleyen midibüs şoförü Erhan Çifçi, \"Bir anda yoldan çıkarak devrildi. Ne yapacağımı şaşırdım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yaralı turistlerin görüntüsü

Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

Çocuğunu kucağında taşıyan turist babanın görüntüsü

Ambulansların görüntüsü

Devrilen otobüsün görüntüsü

Ambulansların hastaneye gidişi

Babası ile ambulansa binen küçük kızın görüntüsü

Sedye ile ambulansa taşınan küçük kızın görüntüsü

Yaralı kadının ambulansa bindirilmesi

Detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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