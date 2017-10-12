DHA YURT - TÜPRAŞ'taki patlamanın ardından 7 gözaltı (3)

Gözyaşları içinde toprağa verildi

İzmir\'in Aliağa İlçesi\'ndeki TÜPRAŞ Rafinerisi\'nde bakım sırasında nafta tankında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 4 işçiden 40 yaşındaki Yusuf Kepenek, Menemen\'de gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kepenek için, Egekent 2 Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi\'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Kepenek\'in babası Niyazi Kepenek, eşi Kadriye Kepenek, kardeşleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kepenek için helallik alınırken, baba Niyazi Kepenek gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun arkasından ağlayan acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti. Namazın ardından Yusuf Kepenek, Ulukent Mezarlığı\'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökülü

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- Cenaze töreninden görüntü

- Baba Niyazi Kepenek\'ten görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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