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DHA YURT - TSK: HAKURK'TA SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

TSK'dan, Irak'ta Hakurk bölgesinde icra edilen hava harekâtına ilişkin bir açıklama yapıldı

17 Şubat 2018 23:08

TSK\'dan, Irak\'ta Hakurk bölgesinde icra edilen hava harekâtına ilişkin bir açıklama yapıldı. 
Açıklamada şöyle denildi: \"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 17 Şubat 2018 tarihinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol ve üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.\"

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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