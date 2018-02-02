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DHA YURT - TSK: 811 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklama yaptı

02 Şubat 2018 01:42

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin açıklama yaptı. Planlandığı şekilde devam eden harekat kapsamında teröristlerin belirlenen 14 hedefinin havadan imha edildiği belirtilen açıklamada bugün etkisiz hale getirilen 21 teröristle birlikte hareket kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 811\'e yükseldiği ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 14 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. \'Zeytin Dalı Harekâtı\' kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 21 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 811 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"


HABER:GAZİANTEP,(DHA) 
 

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