DHA YURT - Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahibin yargılanmasına devam (5)

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

İzmir\'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson\'un avukatı duruşma sonunda açıklama yaptı. Sundukları delillerle casusluk faaliyetinin tamamen çökmüş durumda olduğunu söyleyen Avukat İsmail Cem Halavurt, \"FETÖ ile PKK ile bağlantı iddiası sadece gizli tanıklardan geliyor. Bu gizli ve açık tanıklar cemaatle problem yaşamış, intikamlarını bu dava üzerinden almaya çalışan tanıklar. Tamamen hukuksuz tutuklama söz konusu biz müvekkilimizin tahliye olacağına inanıyoruz. Bu arada tutukluluğu baya uzadı ciddi bir hak ihlali var. Biz yine tahliye taleplerimizi yineleyeceğiz delillerimizi sunmaya devam edeceğiz\" dedi. Mahkemeye sundukları 10 tanıktan 7’sinin şüpheli durumunda olması sebebiyle reddedildiği sorusu üzerine Avukat İsmail Cem Halavurt, \"Bize göre CMK’da bunların dinlenmesini yasaklayan bir hüküm yok. Savcılığın bunları şüpheli olarak nitelendirmesi bizi ve mahkemeyi bağlamaz. Savcılık zaten önüne geleni bizim tanıklardan çoğunu değil araştırmaksızın şüpheli konumuna koymuş. Ayrıca şunu da belirtmek lazım; savcılığın artık gelinen aşamada bir yol alması ve bu dosyanın önünü açması gerekir. Bugün yaptığımız taleplerde yine savcılık soruşturmasında değerlendirildiği söylendi. Evet değerlendiriliyor ama daha ne kadar değerlendirilecek müvekkilimin tutukluluğu söz konusu\" dedi.

\'PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL\'

Andrew Brunson’un psikolojisi ve sağlığının çok iyi olmadığını dile getiren İsmail Cem Halavurt, \"Uzun süredir cezaevinde yatıyor, genel aşamada tahliye talebinin de gerçekleşmemesi onun psikolojisini iyice bozdu\" dedi.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)