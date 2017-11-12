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DHA YURT - Tren, hemzemin geçitte minibüse çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

MUŞ'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı

12 Kasım 2017 04:15

MUŞ\'ta hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsteki 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Muş-Bulanık karayolunun Alazlı köyü mevkiinde meydana geldi. Muş\'tan Bulanık\'a giden Eyüp Güleç yönetimindeki 49 D 4031 plakalı tavuk yüklü minibüse, hemzemin geçitten geçerken tren çarptı. Kazada, minibüste bulunan Doğan Erkoç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Eyüp Güleç ile oğulları Fırat ve Enes Güleç yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Fırat Güleç de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ameliyata alınan Eyüp ve Enes Güleç\'in ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Değon Erkoç\'un cesedi, morga kaldırılırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından tren, yoluna devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Minibüsten görüntü
- Detay görüntü
- Telef olan tavuklardan görüntü
- Cesedin taşınması
- Tren altında kalan ceset parçalarının poşete konması
- Ambulansın gidişi
- Trenin geri geri gelmesi
- Hemzemin geçit bozuk tabelası
- Trenin önündeki kan lekeleri

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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