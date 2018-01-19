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DHA YURT - Trabzon'da pistten çıkan uçak teknik incelemeye alındı (2)

UÇAKTAKİ BAGAJLAR BOŞALTILDI Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı'na indikten sonra pistten çıkarak, 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra yapılan operasyonla çıkarılan  'PC8622' sefer sayılı 'TC-CPF' tescilli Boeing 737-800 tipi y

19 Ocak 2018 18:56

UÇAKTAKİ BAGAJLAR BOŞALTILDI

Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra yapılan operasyonla çıkarılan  \'PC8622\' sefer sayılı \'TC-CPF\' tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki valizler boşaltıldı. Bagaj ve kabin kısmındaki yolculara ait kişisel eşyalar havalimanında özel bir alana alındı. Havayolu şirketinin yolculara bagajlarını ulaştırmak için çağrı yapacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Uçaktan valizlerin boşaltılması
Detaylar

Haber: Tolga SAĞLAM Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON- (DHA)

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