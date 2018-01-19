DHA YURT - Trabzon'da pistten çıkan uçak teknik incelemeye alındı (2)

UÇAKTAKİ BAGAJLAR BOŞALTILDI
Ankara-Trabzon seferini yapan ve Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pistten çıkarak, 25 metre kala saplandığı yamaçtan 5 gün sonra yapılan operasyonla çıkarılan \'PC8622\' sefer sayılı \'TC-CPF\' tescilli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağındaki valizler boşaltıldı. Bagaj ve kabin kısmındaki yolculara ait kişisel eşyalar havalimanında özel bir alana alındı. Havayolu şirketinin yolculara bagajlarını ulaştırmak için çağrı yapacağı öğrenildi.
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Uçaktan valizlerin boşaltılması
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Haber: Tolga SAĞLAM Kamera: Selçuk BAŞAR TRABZON- (DHA)
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