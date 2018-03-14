T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi (GENİŞ HABER) 

TRABZON’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye hasta götüren Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçak, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanından kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza gerekçesiyle acil iniş

14 Mart 2018 16:09

TRABZON’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye hasta götüren Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçak, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanından kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Uçuş trafiğine kapatılan havalimanına sorunsuz inen uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi.
Bugün sabah saatlerinde Katar\'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye giden Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçak, Trabzon Havalimanı\'nda yakıt ikmali yaptı. Saat 11:30 sıralarında yeniden havalanan uçakta pilotlar, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek teknik arıza bildirimi yaptı, acil iniş istedi. Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçaklar Ordu-Giresun havalimanına yönlendirildi. Alarm durumuna geçilen havalimanında itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri hazır bekletildi.
HAVADA YAKIT AZALTTI
Havada tur atarak yakıt azaltan uçak, saat 12:13’de Trabzon Havalimanı\'na batı yönünden sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Pist sonundan geri dönüşünü yapan uçak aprondaki park pozisyonuna Trabzon Havalimanı itfaiye ekiplerinin nezaretinde yanaştı. Uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi, hasta sağlık kontrolleri için Kaçüstü Devlet Hastanesine yönlendirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Trabzon Valiliği acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katar’ın Doha kentinden İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup uçağın Havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir.”
HAVALİMANI NORMALE DÖNDÜ
Trabzon Havalimanından kalkan ambulans tipi uçağın havada teknik arıza sonucu acil iniş talebi nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı. Trabzon Havalimanında bekletilen uçakların kalkışına izin verilirken farklı havalimanlarına yönlendirilen uçaklarında Trabzon\'a döneceği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Havalimanı detayları
-Uçağın havalimanına inişi
-Aprona yanaşması
-Hastanın tahliye edilmesi
-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR-Osman ŞİŞKO Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM/TRABZON,(DHA) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZONda KatarınDohaAlman Bayraklı DCONULearjetTrabzon HavalimanındanUçuşBugünKatarTrabzon HavalimanıSaatHava Trafik Kontrol MerkeziHavalimanıOrduGiresunAlarmHAVADA YAKIT AZALTTI HavadaPistUçaktakiKaçüstü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24