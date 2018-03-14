DHA YURT - Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi (GENİŞ HABER) 

TRABZON’da, Katar’ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye hasta götüren Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçak, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanından kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza gerekçesiyle acil iniş istedi. Uçuş trafiğine kapatılan havalimanına sorunsuz inen uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi.

Bugün sabah saatlerinde Katar\'ın başkenti Doha kentinden kalkan ve İngiltere’ye giden Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçak, Trabzon Havalimanı\'nda yakıt ikmali yaptı. Saat 11:30 sıralarında yeniden havalanan uçakta pilotlar, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile temasa geçerek teknik arıza bildirimi yaptı, acil iniş istedi. Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, uçaklar Ordu-Giresun havalimanına yönlendirildi. Alarm durumuna geçilen havalimanında itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri hazır bekletildi.

HAVADA YAKIT AZALTTI

Havada tur atarak yakıt azaltan uçak, saat 12:13’de Trabzon Havalimanı\'na batı yönünden sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Pist sonundan geri dönüşünü yapan uçak aprondaki park pozisyonuna Trabzon Havalimanı itfaiye ekiplerinin nezaretinde yanaştı. Uçaktaki hasta ve mürettebat tahliye edildi, hasta sağlık kontrolleri için Kaçüstü Devlet Hastanesine yönlendirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği acil iniş yapan uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Yabancı menşeli özel bir hasta nakil uçağı Katar’ın Doha kentinden İngiltere’ye bir hasta nakli sırasında yakıt ikmali için indiği Trabzon Havalimanından kalktıktan kısa bir süre sonra uçakta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle iniş izni istemiştir. Gerekli tüm tedbirler alınmış olup uçağın Havalimanımıza inişi güvenli bir şekilde gerçekleşmiştir.”

HAVALİMANI NORMALE DÖNDÜ

Trabzon Havalimanından kalkan ambulans tipi uçağın havada teknik arıza sonucu acil iniş talebi nedeniyle uçuş trafiğine kapatılan havalimanı yeniden uçuş trafiğine açıldı. Trabzon Havalimanında bekletilen uçakların kalkışına izin verilirken farklı havalimanlarına yönlendirilen uçaklarında Trabzon\'a döneceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Havalimanı detayları

-Uçağın havalimanına inişi

-Aprona yanaşması

-Hastanın tahliye edilmesi

-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR-Osman ŞİŞKO Kamera: Selçuk BAŞAR-Aleyna BAYRAM/TRABZON,(DHA)

