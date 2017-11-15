DHA YURT - Tokat'ta, okula Mustafa Sabri Efendi isminin verilmesine tepki (2)

LİSENİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

Tokat\'ta Mustafa Sabri\'nin adının yeni açılan bir imam hatip lisesine verilmesi nedeniyle oluşan tepkiler üzerine değiştirildi. Okula Milli Eğitim Bakanlığı\'nın talimatı üzerine Siirt’in Baykan İlçesinde 24 Temmuz 2017 tarihinde seyir halindeki sivil bir araca teröristlerce uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ’ın ismi verildi. Öğleden sonra okula gelen özel bir reklam şirketi tarafından sökülen ismin yerine branda üzerine yazılmış \'\'Şehit Yakup Akdağ Andalu İmam Hatip Lisesi\' ismi asıldı. Eski tabelada sökülen harfleri ise şirket çalışanları yere attı. Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Cemal Güneş ise ismin değiştirilmesinden dolayı teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntü-Tabelanın değiştirilmesi

-Yeni okul isminin tabelaya asılması

-ADD başkanının açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: TOKAT, (DHA)

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