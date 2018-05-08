TOKAT\'ta 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kundaklama şüphesiyle 5 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Kabe-i Mescid Mahallesi, Hacı Münirbey Caddesi\'nde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Bir kavga ihbarı üzerine mahalleye giden polis ekipleri, bu sırada iki katlı evin boş olan giriş katında çıkan yangını fark etti. Durumu hemen itfaiyeye bildiren polis ekipleri mahalle sakinleri uyandırmak için megafon ile yangın anonsu yaptı. Bu sırada kısa sürede büyüyen yangın, ikinci katta yaşayan Cem Olgunay\'ın (27) evine sıçradı. Cem Olgunay, eşi Yasemin Olgunay ve 6 aylık bebekleri Zeynep Olgunay\'ı mahalle sakinleri evden çıkardı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımlarıyla 2 saatte kontrol altına alınabildi. Ev ise yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. Polis ekiplerinin kundaklama olabileceği şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Yangının söndürülmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ / TOKAT,(DHA)