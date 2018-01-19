T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT -Tokat-Sivas karayolunda kar yağışı etkili oldu

TOKAT'ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkiinde onlarca TIR ve kamyon yolda kaldı

19 Ocak 2018 10:03

TOKAT\'ta dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı dolayısıyla Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel mevkiinde onlarca TIR ve kamyon yolda kaldı.
Tokat-Sivas Karayolu 35\'inci kilometresinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağış ve tipi sonrası sürücüler zor anlar yaşadı. Çamlıbel mevkiinde, yolda kalan TIR\'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Geyras Mahallesi\'nde trafik kontrol noktasında Bölge Trafik ekipleri tarafından ağır tonajlı araçlar bekletilmeye başladı. Karayolları ekipleri seferber edildi.

SİVAS\'TA OKULLARA KAR TATİLİ
Sivas\'ta gece boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde okullar ve özel eğitim merkezleri tatil edildi.
Kar yağışının etkisini artırdığı kentte Valilik kararı ile eğitime 1 gün ara verildi. Okulların yarıyıl tatiline gireceği gün, kar nedeniyle merkezde bugün için tatil kararı alındı. Vali Davut Gül\'ün talimatıyla okullarda karnelerin velilere verilebileceği belirtildi. Engelli ve hamile kamu personelleri de yarın izinli sayılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
-Çamlıbel mevkiinden görüntüler
-Yolda kalan araçlar
-Yapılan çalışmalar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL / TOKAT-SİVAS,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TOKATTokatSivasTIRTokatSivas KarayoluGeyras MahallesiBölge TrafikKarayollarıSİVAS OKULLARA KAR TATİLİ SivasKarValilikOkullarınVali Davut GülEngelliGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ÇamlıbelHalilYEL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24