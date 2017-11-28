DHA YURT - TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İZMİR\'in Bayraklı İlçesi\'nde kaza yapan TIR\'ın dorsesine çarpan otomobilin sürücüsü 26 yaşındaki Abdullah Saldıran yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Altınyol Bornova Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Taner Köymen (51) yönetimindeki 35 V 2259 plakalı TIR ile Erkan Muratlı yönetimindeki 35 EAH 38 plakalı TIR, yağmurlu yolda araçların kayması sebebiyle kaza yaptı. Kaza sonrası TIR\'larda maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Bu kazadan sonra arkadan gelen Abdullah Saldıran yönetimindeki 35 AS 2006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Muratlı idaresindeki TIR\'ın dorsesine çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Saldıran\'ı Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavisi devam eden Saldıran\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Araçlardan görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)