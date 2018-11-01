DHA YURT - TİCARET BAKANI'NDAN, DEMİR-ÇELİK ÜRETİCİSİ VE İHRACATÇISI FİRMALARA MÜJDE

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, demir-çelik üreticisi ve ihracatçısı Türk firmaların, 12 Ağustos 2014 tarihinden bu yana maruz kaldığı ve Fas tarafından uygulanan yüzde 11 nispetindeki anti-damping vergisinin, dün akşam saatlerinde yayımlanan Panel kararı ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından haksız bulunduğunu söyledi. Bakan Pekcan, \"Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çatısı altında kurulan Panel, ülkemizin bu konudaki haklılığını tescil etmiş ve Fas\'ın, önlemini DTÖ yükümlülükleriyle uyumlu hale getirmesini istemiştir\" dedi.

DİYARBAKIR (DHA)