DHA YURT - Teröristler Maranes, Minnag havalimanı ve  Ayn Dakne bölgesinde hendek kazmaya başladı 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken PKK/YPG/PYD\'li teröristler Afrin\'deki Maranes, Minnag havalimanı ve , Ayn Dakne bölgelerinde iş makineleri ile hendek kazmaya başladı. Teröristlerin iş makinesi ile hendek kazarken, çıkan toprağı ile kamyonlarla başka bölgeye taşıyıp burada da mevzii yaptıkları görüldü. Teröristlerin hendek kazıp ve mevzi yapması ÖSO güçleri tarafından görüntülendi. Maranes ve Ayn Dakne bölgesinde Rus bayraklarının asılı olduğu binalarda teröristlerin nöbet tuttuğu görüntülendi.

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Haber: İrfan SAPMAZ, AZEZ (Suriye), (DHA) -