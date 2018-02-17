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DHA YURT - Terör örgütünden temizlenen köylere İHH'den insani yardım

AFRİN'e düzenlenen 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında PKK/PYD terör örgütünden temizlenen Cinderesi'nin Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerindeki ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti yardımı yap

17 Şubat 2018 03:39

AFRİN\'e düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında PKK/PYD terör örgütünden temizlenen Cinderesi\'nin Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerindeki ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti yardımı yapıldı.
\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında PKK/PYD terör örgütünden temizlenen Cinderesi\'nin Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerindeki ailelere İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, terörden temizlenen bölgelerdeki sivillerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla bölgeye gittiklerini belirterek yaklaşık 100 aileye gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırdıklarını söyledi.
Köylerde yaşayan ailelerin zor durumda olduğunu ve yardımların devam edeceğini belirten Tosun, \"Terör örgütünden temizlenen Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerinde dağınık vaziyette yaklaşık 100 aile yaşıyor. Bu ailelerin arasında aylardır evine ekmek dahi girmeyenler vardı. İhtiyaçlarını gidermek amacıyla bu köylere giderek ailelere gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kiti ulaştırdık. Sağlık sorunu yaşayan siviller içinde en kısa sürede mobil sağlık kliniğimizi bölgeye göndermeyi planlıyoruz\" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yardımların köylülere dağıtılması
-Genel ve detaylar
Haber: HATAY,(DHA)

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