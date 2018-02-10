T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Terör örgütü mevzileri vuruldu

Bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis'ten de görüldü Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı

10 Şubat 2018 21:02

Bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi ile Kilis arasında yer alan Darmık ve Şeyh Horoz dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, karadan ve havadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile jetler tarafından ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------------------------
- Jetlerin havadan bombalaması
- Yükselen duman
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Akın ÇELİKTAŞ-Kamera: Hasan DÖNMEZ-KİLİS-DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BombalananKilisAfrinRacoDarmıkHorozPKKPYDYPGBuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ JetlerinYükselenGenelAkınHasan DÖNMEZKİLİSDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24