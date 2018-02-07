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DHA YURT - Terör örgütü mevzileri vuruldu

Suriye'nin Afrin kenti ile Kilis arasında yer alan ve Türkiye'nin sınır kentlerine roket atılan Darmık ile Şeyh Horoz Dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, karadan bombalandı

07 Şubat 2018 19:32

Suriye\'nin Afrin kenti ile Kilis arasında yer alan ve Türkiye\'nin sınır kentlerine roket atılan Darmık ile Şeyh Horoz Dağları yamaçlarındaki terör örgütü PKK/YPG mevzileri, karadan bombalandı. İnsansız hava araçları tarafından belirlenen hedefler, sınırda konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu arada bombalanan bölgeden yükselen duman, Kilis\'ten de görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Bombalanan hedefler
- Yükselen duman

Haber: Akın ÇELİKTAŞKamera: Hasan DÖNMEZ/KİLİS,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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