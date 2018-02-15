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DHA YURT - Terör örgütü mevzileri havadan vuruldu

Suriye'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri'ne bildirildi

15 Şubat 2018 21:27

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri, insansız hava araçları tarafından belirlenip, koordinatları Türk Hava Kuvvetleri\'ne bildirildi. Havalanan jetler, belirlenen mevziler ile teröristlerin barınma alanı olarak kullandıkları yerleri havadan ateş altına aldı. İmha edilen mevzilerdeki bazı teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bölgeden yükselen alev ve yoğun duman, Kilis\'ten de görüldü.
CİNDERESİ\'NDE PATLAMA
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderesi bölgesinde teröristere yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgede patlama meydana geldi. Sebebi bilinmeyen patlamanın ardından şarapnel parçalarının isabet etmesiyle askerlerden bazıları yaralandı. Yaralanan askerler bölgeden tahliye edilerek tedavi için Türkiye\'ye getiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Jetlerin havadan bombalaması
- Yükselen alev ve duman
- Genel ve detay görüntüler


GÖRÜNTÜ BOYUTU: 276 MB
Haber: Akın ÇELİKTAŞ-Kamera: Hasan DÖNMEZ-KİLİS,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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