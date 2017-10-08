T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - TEM'de koyunlara çarpan 6 araçta hasar oluştu

DÜZCE'nin Kaynaşlı İlçesi’nde otlarken TEM otoyoluna fırlayan 4 koyun, peş peşe 6 otomobilin çarpması sonucu telef oldu

08 Ekim 2017 04:37

DÜZCE\'nin Kaynaşlı İlçesi’nde otlarken TEM otoyoluna fırlayan 4 koyun, peş peşe 6 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Merada otlayan koyun sürüsünden 4\'ü, aniden yola fırladı. Bu sırada Ankara’dan İstanbul yönüne giden 6 otomobil, peş peşe koyunlara çarptı. Koyunlar telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Telef olan koyunlar, Karayolları ekipleri tarafından yol kenarına alındı. Trafik ekipleri de kazadan yara almadan kurtulan sürücülere kaza tutanağı tutulması konusunda yardım etti. 
Sürücüler, hayvanların yola çıkmaması için önlem alınması gerektiğini belirterek tepti gösterdi. Koyunların kulak küpelerinden kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Görüntü dökümü:
-----------------------------
-Telef olan koyunlar
-Kaza yapan araçlar
-Telef olan koyunların toplanırken görüntüsü
-Kaza yapan araç sürücüleri ile röp ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DÜZCE KaynaşlıTEMAraçlardaKazaTEM Otoyolu Düzce KaynaşlıMeradaBuAnkaradanKoyunlarTelefKarayollarıTrafikKoyunlarınGörüntüTezcan SOLMAZDÜZCE DHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24