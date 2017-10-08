DHA YURT - TEM'de koyunlara çarpan 6 araçta hasar oluştu

DÜZCE\'nin Kaynaşlı İlçesi’nde otlarken TEM otoyoluna fırlayan 4 koyun, peş peşe 6 otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Merada otlayan koyun sürüsünden 4\'ü, aniden yola fırladı. Bu sırada Ankara’dan İstanbul yönüne giden 6 otomobil, peş peşe koyunlara çarptı. Koyunlar telef olurken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Telef olan koyunlar, Karayolları ekipleri tarafından yol kenarına alındı. Trafik ekipleri de kazadan yara almadan kurtulan sürücülere kaza tutanağı tutulması konusunda yardım etti.

Sürücüler, hayvanların yola çıkmaması için önlem alınması gerektiğini belirterek tepti gösterdi. Koyunların kulak küpelerinden kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Telef olan koyunlar

-Kaza yapan araçlar

-Telef olan koyunların toplanırken görüntüsü

-Kaza yapan araç sürücüleri ile röp ve detaylar var

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)