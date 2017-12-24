T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - (Tekrar) Karadeniz'de hamsinin az olması mezgit tüketimini yükseltti

  SAMSUN'da balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve hamsinin az olması üzerine tüketicilerin mezgite yöneldiğini söyledi

24 Aralık 2017 14:36

 
SAMSUN\'da balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve hamsinin az olması üzerine tüketicilerin mezgite yöneldiğini söyledi. Balıkçı, 34 yaşındaki Emrah Cenikli, \"Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü mezgit balığımız var. Mezgit şu an başı çekiyor. Kilosu 15-30 lira arasında değişiyor\" dedi.
Samsun\'da ve Karadeniz açıklarında balık sezonunu değerlendiren balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının istenilen dereceye düşmemesi ve avlanan hamsinin az olmasından halkın hamsiye alternatif olarak mezgit balığı tükettiği söyledi. Halkın hamsiye alternatif olarak Karadenize özgü mezgit tükettiğini anlatan balıkçı Emrah Cenikli, şöyle dedi: \"Karadeniz kıyılarında hamside bir gidiş söz konusu oldu. Bu kesin bir gidiş değildir. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok fazla sürmeyecektir. Seyrek de olsa avlanmakta. Çok sürekli çıkmasa da dönem dönem yine geliyor. Hamsinin azalma durumuyla birlikte vatandaş barbun, mezgit, çinekop ve çupraya yöneldi. Hamsiye alternatif olarak vatandaşımız Karadenize özgü mezgit balığımız var. Mezgit şuan başı çekiyor. Sarıkanat dönem dönem var. Fiyatlar gün gün değişiyor. Hamsinin kilosu şuan da 17 lira, mezgit 15- 30 lira arasında, barbunlar 12- 28 lira arasında, her gıdada olduğu gibi kademe kademe ve boy boy fiyatlar değişiyor. Palamut ise 7-15 lira arasında alıcı buluyor.\"
Evde hamsi yemek için niyetlendiğini ancak kısmetine mezgit ve barbun çıktığını söyleyen Murat Atael, \"Hamsi almaya geldim. Ancak, fiyatı biraz yüksek. O yüzden barbun ve mezgitten alıyorum. Temizlenmesini bekliyorum. Bana makul gelen o oldu.  Akşam yeşil salatayla barbun ve mezgit ikisi birden yapılacak karışık ortaya\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Haber-Kamera : Hakan AKGÜN-Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) - 

===========================================
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BalıkçıEmrah CenikliKaradenizeMezgitKilosuSamsunKaradenizHalkınBuEnSeyrekHamsininHamsiyeSarıkanatFiyatlarPalamutMurat AtaelAncakTemizlenmesiniBanaGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ  HaberKameraHakan AKGÜNHakanDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24