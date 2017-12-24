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DHA YURT - (Tekrar) Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde konuştu 

Platforma çıkan kişi paniğe neden oldu AK Parti Şırnak 6'ncı Olağan İl Kongresi'nde dün konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda bulunanlarla vedalaşırken, platforma bir vatandaş çıktı

24 Aralık 2017 16:30

Platforma çıkan kişi paniğe neden oldu

AK Parti Şırnak 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'nde dün konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda bulunanlarla vedalaşırken, platforma bir vatandaş çıktı. Bu kişinin koşarak Erdoğan\'a sarılması, paniğe neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın koluyla ittiği kişiyi, korumlar da kucaklayarak uzaklaştırdı.

(Geniş Haberi Geçilecek) 

Görüntü Dökümü
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-Kongreden görüntü
-Erdoğan\'ın konuşmasını bitermesi ve salondakileri selamlaması
-bir vatandaşın platforma çıkması
-Erdoğan\'a sarılması
-korumaların uzaklaştırması
-detaylar 

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK-Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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