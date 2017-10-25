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DHA YURT - Tavuğu pansuman için hastaneye getirdi

HATAY'ın Samandağ İlçesi'nde, yaralı tavuğunu tedavi için Devlet Hastanesi'ne getiren 35 yaşlarındaki bir vatandaşın sağlık personelini hayvana pansuman yapması için ikna çabası sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor

25 Ekim 2017 19:39

HATAY\'ın Samandağ İlçesi\'nde, yaralı tavuğunu tedavi için Devlet Hastanesi\'ne getiren 35 yaşlarındaki bir vatandaşın sağlık personelini hayvana pansuman yapması için ikna çabası sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Samandağ Devlet Hastanesi binasına geçtiğimiz günlerde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş elinde yaralı bir tavukla geldi. Tavuğu acil servis girişinin dışında bırakan vatandaş, görevli doktora durumu anlattı. Doktor, tavuğuna pansuman yaptırmak istediğini söyleyen vatandaşa sağlık personelini işaret ederek \'Çocuklar ilgilensin\' dedi. Bunun üzerine sağlık personelinin yanına giden vatandaş, hayvana pansuman yapılmasını istedi. Ancak vatandaşın tüm çabasına rağmen sağlık personeli, pansumanı yapmadı. Hastane çalışanlarından biri tarafından cep telefonu ile görüntülenen vatandaş, sağlık personeli arasındaki sohbet, sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaş görüntülerde ısrarla, \"Bu hayvan aslan kaplan değil. Sadece tavuk. Ne olur bu pansumanı yapsanız. İnsanlara pansuman yapıyorsunuz, ona da yapın. Burada bana müdahale yapmayın hayvanıma yapın. İnsanlar ve hayvanlar arasında fark yok.\" Görevlilerin burası insan hastanesi diye ikna etmeye çalıştığı vatandaşın 2.5 dakikalık görüntüsü  sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor.

Görüntü Dökümü
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(cep telefonu görüntüsü)
-Hastaneye tavuğu getiren vatandaşın sağlık personeliyle konuşup tartışması

SÜRE:02\' 37\" BOYUT: 6 MB
Haber:Ramazan ÇELİK-Kamera: Hatay, (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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