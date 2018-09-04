DHA YURT - TARTIŞTIĞI ESKİ EŞİ İLE ANNESİNİ VE 2 ÜVEY OĞLUNU TABANCAYLA VURDU

TRABZON\'un Maçka ilçesinde, Turan Ç.(41), boşandığı eşi Hediye Kargı (42), üvey oğulları Berkay (18) ile Batuhan Bülbül (19) ve eski kayınvalidesi Bedriye Kargı\'yı (68) tabancayla vurarak yaraladı. Bedriye Kargı, ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam 22.00 sıralarında ilçenin Çoşandere mevkiinde meydana geldi. Sürmene\'den Maçka ilçesine gelen Turan Ç., bir süre önce boşandığı eşi Hediye Kargı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Ç, belinden çıkardığı tabancasını eski eşi Hediye Kargı, 2 üvey oğlu Berkay ve Batuhan Bülbül ile eski kayınvalidesi Bedriye Kargı\'ya yönelterek ateşledi. Olayda, Hediye Kargı ile 2 oğlu ve Bedriye Kargı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılar daha sonra KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'ne sevk edildi. Kurşunların hedefi olan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve çocuklarının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YARALI KADIN ÖLDÜ, KIZI VE TORUNLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Turan Ç. tarafından tabancayla vurulan Bedriye Kargı ise ağır yaralı olarak tedavi gördüğü KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda kurşunların hedefi olan ve yanak kısmından yaralanan Hediye Kargı ile karın boşluklarından yaralanan oğulları Berkay ve Batuhan Bülbül\'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

BALKON CAMINI KIRIP EVE GİRMİŞ

Saldırgan Turan Ç.\'nin, dehşet yaşanan eve balkon camını kırarak girdiği, bu sırada karşısına çıkan eski eşi Hediye Kargı ile tartışmaya başladıkları, ardından da belinden çıkardığı tabancasını eski eşi, 2 üvey oğlu ile eski kayınvalidesine yönelterek defalarca ateşlediği öğrenildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTIĞI OTOMOBİLİN PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için jandarma ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde, saldırganın olay sonrası beyaz bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığını tespit edildi. Ekipler, plakasını tespit ettiği otomobili ve saldırganı yakalamak için MOBESE ile iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastaneden görüntüler

- Olay yerindeki jandarma ekipleri

- Turan Ç. ve tartıştığı eski eşi Hediye Kargı (Foto)

Haber: Uğur AYDIN - Kamera: Sinan UÇAR / MAÇKA (Trabzon), (DHA)

