DHA YURT - Tarım işçilerini taşıyan midibüs TIR ile çarpıştı:  43 yaralı (2) 

YARALI SAYISI 43\'E ÇIKTI

ADANA\'da dün gece tarım işçilerini taşıyan midibüsle, TIR\'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yaralı sayısı 43\'e çıktı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı\'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 01 ZN 672 plakalı midibüs, ana yoldan dönüş yapan 63 ZV 887 plakalı TIR ile çarpışıp, alev aldı. Midibüsten yükselen alevler, kısa sürede TIR\'a da sıçradı. Yardıma koşan çevre sakinleri, midibüsteki yaralıları dışarıya taşıdı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 43 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, itfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar da söndürüldü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ta yaralıların bazılarını hastanede ziyaret etti. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerinde inceleme yaptı. Durumu ağır olan yaralı olmadığı açıklanırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yeri

- Yanan araçlar

- İtfaiyenin müdahalesi

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız,

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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