DHA YURT - Tapınakta onarım uyarısı: Aspendos'taki banyo mermeri gibi olmasın

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'ne bağlı Side Mahallesi\'nin simgesi Apollon Tapınağı\'nın sütunlarını taşıyan beton kaideler zamanla yıpranınca ortaya demirleri çıktı. Kısa süre önce ören yerini gezen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, \"Aspendos\'taki banyo mermeri gibi olmasın\" diye yetkilileri uyararak çirkin görüntünün ortadan kaldırılmasını istedi. Side Müzesi ekibi tarafından beton kaideler onarıldı.

Manavgat\'a bağlı Side Mahallesi\'nde bulunan ve M.S. 2\'nci yüzyılda Roma İmparatoru Antoninus Pius zamanında Side\'nin kurucu tanrısı Apollon adına yapılan tapınak zamanla yıkıldı. Tapınağın blok halde duran 5 sütunu ve başlığı 1984- 1990 yılları arasında restorasyon çalışmasıyla beton kaide üzerinde yeniden ayağa kaldırıldı. Zaman içerisinde bazı blokların üzerinde durduğu kaidelerdeki demirler kenara çok yakın konulduğu ve aşırı sıcakların da etkisiyle üzerindeki betonun aşınması sonucu ortaya çıktı.

12 YILDIR İZİN BEKLENİYOR

18 Temmuz\'da bir toplantıya katılmak için ilçeye gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Apollon Tapınağı\'nı da ziyaret etti. Ziyaret sırasında Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, tapınağın sütunlarının dikili olduğu kaidedeki kırılan betonun içinden çıkan demirleri gösterdi. Kaymakamlık olarak her yıl milyonlarca ziyaretçinin gezdiği tapınakta yaşanan çirkin görüntünün ortadan kaldırılması ve onarımı için müelliften (1984-1990 döneminde tapınağın restorasyon işini yapan firma) 12 yıldır izin beklediklerini anlatan Kaymakam Günlü, Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman\'dan yardım istedi. Kaidedeki kırık bölümleri inceleyen Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, asıl esere dokunulmadığı, sadece kaidedeki bozulan yerin düzeltileceğini ve bu nedenle müelliften izin alınmasına gerek olmadığını belirtti.

\"ASPENDOS\'UN BANYO MERMERİ GİBİ OLMASIN\"

Apollon Tapınağı\'nın kaidesinin düzeltilmesi konusunda yetkililere talimat veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, \"Yapalım şunu mermerle ama Aspendos\'un banyo mermeri gibi olmasın\" dedi. Bakan Yardımcısı Yayman, bu sözlerini kendisini görüntüleyen gazetecilere dönerek, \"Çekmiyorsun değil mi?\" diye sordu. Yan tarafındaki sütunu gösteren Bakan Yardımcısı Yayman, \"Bu şekilde olacak\" dedi.

RENK VE ÖZELLİKLERİ UYGUN

Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman\'ın talimatı sonrası Apollon Tapınağı\'nın sütunlarında aşınan yerler Side Müzesi ekibi tarafından 1980\'li yıllarda yapılan betonun özellikleri ve rengine yakın bir çalışmayla betonla kaplanarak, çirkin görüntü ortadan kaldırıldı.

ASPENDOS\'TA NE OLDU?

Serik İlçesi\'nde M.S. 2\'nci yüzyılda Marcus Aurelius döneminde inşa edilen Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından Ağustos 2015\'te yapılan restorasyonda oturaklar ve merdivenlerde kullanılan beyaz mermerlerin tiyatronun koyu gri renkteki aslına uygun olmayışı, \'mutfak mermeri\' şeklinde eleştiri ve tepkilere neden olmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Apollon Tapınağı\'ndan genel görüntü

- Onarım öncesi kaidelerden görüntü

- Bakan Yardımcı Hüseyin Yayman\'ın talimat vermesi

- Onarımdan sonra tapınağın kaidesinden görüntü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

ARŞİV

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (28 Eylül 2015)

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- Antik tiyatro içinden genel ve detay

- Turistlerden genel ve detay

- Tiyatro dışından ve gişelerden detay

- Fotoğraf çektiren turistlerden detay

- Tadilat yapılan bölümlerden genel ve detay

- Beyaz renkli mermer basamaklardan detay

- Röp1: Alper Erpolat (Tur Rehberi)

- Röp2: Recep Yavuz (Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA

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