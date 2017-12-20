DHA YURT - Takla atan otomobilde sıkışan sürücü öldü

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin içinde sıkışan 51 yaşındaki sürücü Ersoy Turan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi\'nde meydana geldi. İzmir Çevreyolu\'ndan Bayraklı İlçesi yönüne giden Ersoy Turan yönetimindeki 35 HLG 90 plakalı otomobil, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi\'ne dönmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Turan otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS110 ekipleri Turan\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Turan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Turan\'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLÜ HABER:

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- Kaza yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Kaza yapan otomobilden görüntü

- Genel ve edtay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

