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DHA YURT - SURİYE'DEN GETİRİLEN JAPON GAZETECİ YAMAMATO, HATAY'DAN AYRILDI

Kaçak yollarla girdiği Suriye'de 2015 yılında kaçırıldıktan sonra güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından dün Hatay’a getirilen Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato’nun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı

24 Ekim 2018 23:21

Kaçak yollarla girdiği Suriye\'de 2015 yılında kaçırıldıktan sonra güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından dün Hatay’a getirilen Japon gazeteci Yasuda Jumpei Yamamato’nun İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Yamamato, İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlileri tarafından uçakla İstanbul’a gitmek üzere Hatay Havalimanı’na götürüldü. Yamamato’nun uçağı 19.30’da kalkarak İstanbul’a hareket etti. Japon gazetecinin daha sonra İstanbul’dan Japonya’ya gönderilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yamamato\'yu görüntülemeye çalışan Japon gazeteciler
- Göç idaresinin içerisinden genel detaylar
- Yamamato\'nun göç idaresi görevlilerinin aracıyla müdürlükten ayrılması
- Havalimanı kapısından görüntüler

SÜRE: 3\'28\" // BOYUT: 385 MB

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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