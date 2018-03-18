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DHA YURT - Suriye sınırındaki camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi

SURİYE sınırındaki camilerde Sabah Namazı öncesi sala verilirken Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik ve ÖSO unsurları için Fetih Suresi okundu

18 Mart 2018 12:16

SURİYE sınırındaki camilerde Sabah Namazı öncesi sala verilirken Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Mehmetçik ve ÖSO unsurları için Fetih Suresi okundu.
Sabah Namazı öncesi sala verilen camilere gelenler, birlikte namaz kılıp Zeytin Dalı Harekatı\'nın başarıyla tamamlanması için Fetih Suresi okudu. Namaz sonrası cemaat hep birlikte Zeytin Dalı Harekatında görevli Mehmetçik ve ÖSO güçleri için dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Camilerden detay
- Sala okunuşu
- Fetih Suresi okunması
- Namaz kılan insanlar
- Cemaatin dua etmesi
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:  Yılmaz BEZGİN-HATAY- (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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