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DHA YURT - Suriye sınırına dev Türk bayrağı çekildi

HATAY'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesinde oturanlar bir tepeye büyük Türk bayrağı astı

20 Ocak 2018 15:37


HATAY\'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesinde oturanlar bir tepeye büyük Türk bayrağı astı.
Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden Afrin\'deki terör örgütü PYD/YPG\'liler tarafından açılan taciz ateşine hudut karakolundan karşılık verilmesi nedeniyle bölge hareketlendi. Gazetecilerin akın ettiği Sugediği mahallesinde de oturanlar evlerine, daha sonra da Suriye\'den görülen bir tepeye bayrak çekti.
Dün top atışlarının yapıldığı  Sugediği sınır karakolunda bugün öğle saatlerine kadar herhangi bir atış yapılmadı.

Görüntü Dökümü
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-sınırdan görüntü 
-Türk bayrağından görüntü 
-Sugediği sınır karakolundan görüntü 
-detaylar 

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kasım NARCI-Faruk KAHRAMAN/ HATAY, (DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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