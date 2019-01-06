T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat’ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor

06 Ocak 2019 04:57

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Fırat’ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Kilis sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli birliklerden Hatay’a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
-Askeri araçların geçişi 

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK / KIRIKHAN (HATAY), (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRK Silahlı Kuvvetleri FıratınSuriyeKilisTürk Silahlı KuvvetleriHatayaHatayın KırıkhanGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ AskeriMehmet KOCACIKKIRIKHAN HATAY DHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24