DHA YURT - Şüpheli bavul Kazakistanlı ailenin çıktı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerine bırakılan etrafı bandajlanmış bir valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha ekiplerinden önce gelen valizin sahibi, durumu açıklayınca gerçek ortaya çıktı.

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminaline 50 metre mesafede etrafı bandajlanmış vaziyette bavulu gören çevredekiler, şüphelenerek durumu polis ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, şüpheli valizin çevresinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Bu arada Bursa Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı bomba imha ekiplerine haber verildi. Bavulun çevredekiler tarafından fark edilmesinden yaklaşık 1.5 saat sonra olay yerine gelen yabancı uyruklu vatandaşlar, bavulun kendilerine ait olduğunu söylediler. Emniyet ekipleri, Kazakistanlı oldukları öğrenilen şahısların pasaportlarını kontrol etti. Bavulun sahibi Kazakistanlı olan Elvira Asterova’nın eşi İsmail Bahrevic, olayı anlattı. 6 bavulla Kazakistan’dan hava yoluyla Atatürk Havalimanı\'na geldiklerini söyleyen Bahreviç, “Havalimanından otobüse binerek İnegöl Şehirlerarası Otobüs terminaline geldik. 6 bavulumuzu oğlumun aracına koyduğumuzu düşündük, fakat bir bavulumuzu burada unutmuşuz. Eve gidince eşim Elvira Asterova, bavulun birinin eksik olduğunu söyleyince buraya geldik. Geldiğimiz de polisleri görünce çok şaşırdık, sizlerden özür diliyoruzö dedi.

Emniyet ekiplerinden bavulu teslim alan Şah İsmail Bahrevic, evine gitti. Olayın açıklığa kavuşmasının ardından gelen bomba imha ekipleri için yapacak bir şey kalmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Bavulun detay görüntüsü

Polislerin önlem alma görüntüleri

Aileye teslim edilmesi

Bavul sahibinin konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)