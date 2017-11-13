T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi (7)

SAĞLIK BAKANI'NDAN DESTEK MESAJI Irak'ta en az 4, İran'da 61 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı depremin ardından, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan Irak ve İran'a destek mesajı geldi

13 Kasım 2017 08:37

SAĞLIK BAKANI\'NDAN DESTEK MESAJI

Irak\'ta en az 4, İran\'da 61 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı depremin ardından, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'dan Irak ve İran\'a destek mesajı geldi. Bakan Demircan, Twitter\'dan şu mesajları paylaştı:

\"Komşumuz Irak\'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet niyaz ediyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık bakanlığı olarak her türlü yardım için hazırız. Irak\'tan gelecek talebi bekliyoruz. Kızılay, AFAD harekete geçmiş bulunmaktadır. Şırnak, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde birer adet ağır iklim tipi Sahra Hastanesi hazırlanmıştır. Afetzedelerin gerektiğinde kara ve hava ambulansları ile sevki için 10’u 4 sedyeli olmak üzere 40 kara ambulansı hazır beklemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak milletimiz adına Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız. Tüm afetzedelere geçmiş olsun.\"

İRAN\'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM DAHA

Süleymaniye\'de meydana gelen 7.3\'lük depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İran-Irak sınır bölgesinde saat 00.33 ve 03.20\'de Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Haber: ANKARA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAĞLIK BAKANI DESTEK MESAJI IrakSağlık Bakanı Ahmet Demircan IrakBakan Demircan TwitterIrakSağlıkKızılay AFADUrfa Gaziantep KilisHataySahra HastanesiAfetzedelerinSağlık BakanlığıTümBÜYÜKLÜĞÜNDEDEPREM DAHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24