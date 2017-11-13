DHA YURT - Süleymaniye merkezli deprem Doğu ve Güneydoğu'dan da hissedildi (7)

SAĞLIK BAKANI\'NDAN DESTEK MESAJI

Irak\'ta en az 4, İran\'da 61 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin de yaralandığı depremin ardından, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'dan Irak ve İran\'a destek mesajı geldi. Bakan Demircan, Twitter\'dan şu mesajları paylaştı:

\"Komşumuz Irak\'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere rahmet niyaz ediyor, geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık bakanlığı olarak her türlü yardım için hazırız. Irak\'tan gelecek talebi bekliyoruz. Kızılay, AFAD harekete geçmiş bulunmaktadır. Şırnak, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde birer adet ağır iklim tipi Sahra Hastanesi hazırlanmıştır. Afetzedelerin gerektiğinde kara ve hava ambulansları ile sevki için 10’u 4 sedyeli olmak üzere 40 kara ambulansı hazır beklemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak milletimiz adına Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız. Tüm afetzedelere geçmiş olsun.\"

İRAN\'DA 4.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİ DEPREM DAHA

Süleymaniye\'de meydana gelen 7.3\'lük depremin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İran-Irak sınır bölgesinde saat 00.33 ve 03.20\'de Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldiğini bildirdi.

Haber: ANKARA,(DHA)