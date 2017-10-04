DHA YURT - Suikast timi davasında karar duruşması (4)

KİM NE CEZA ALDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen sanıkların aldığı cezalar belli oldu. Buna göre tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, MAK timi üyeleri binbaşı Taner Berber, üsteğmen Hasan Aslanbay, teğmen Muhammet Burak İpek, astsubaylar Zekeriya Kuzu, Erkan Çıtak, Abdülhamit Gülerden, Serkan Elçi, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Ekrem Benli, Ömer Faruk Göçmen, Yakup Özcan, Selman Çankaya ile Özel Kuvvetler Komutanlığı\'ndan binbaşı Şükrü Seymen, yüzbaşılar Ergün Şahin, İsmail Yiğit, Mehmet Öztürk, Bahadır Sagun, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Mehmet Cantaz, üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, SAT timi üyeleri üsteğmen Ali Sarıbey, yüzbaşı Haldun Gülmez, helikopter pilotları yarbay Davut Uçum, albay Murat Dağlı, albay Zeki Göçmen, albay Ali Aktürk 4\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. SAT timinde görevli yüzbaşı Özay Cöder, tuğgeneral Ünsal Coşkun ve albay Osman Kılıç\'a, 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İkinci pilotlar yarbay Yücel Ekizoğlu 4 kez müebbet, üsteğmen Haydar Murat Özden 3 kez müebbet, Deniz Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı, helikopter teknisyenleri astsubay Ahmet Koçan, astsubay Aydın Özsıcak ve astsubay Murat Gösterit birer kez müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı yaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl, tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akıncı Üssü davasından halen tutuklu olan Hüseyin Yılmaz ise beraat etti.

AVUKATLAR KARAR DEĞERLENDİRMESİ

Davada verilen kararı değerlendiren Başbakanlık Avukatı Halit Çokan, mahkemenin, 7 aylık süreç içerisinde yapılan yargılama neticesinde ortaya çıkan vicdani kanaatini açıkladığını söyledi. Halit Çokan, \"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğunu gösterdi. Önüne gelen her canlıyı öldürmeye kodlayan bu şahısları Türkiye Cumhuriyeti, medeni ve çağdaş bir ülke olarak son derece şeffaf ve dünya kamuoyu önünde yargıladı. Açık bir yargılama yaptı\" dedi. Yargılama sürecinde sanıkların söylenmemesi gereken sözleri fütursuzca dile getirdiklerini, sabır ve tahammül sınırlarını da zorladıklarını vurgulayan avukat Halit Çokan, \"Sanıklar zaman zaman \'Biz Avrupa\'da olsaydık böyle muameleye tabi tutulmazdık\' dediler. Kendilerince ülkemizi geri kalmışlık ithamıyla karşı karşıya bırakmak istediler. Şunu gördük ki Türkiye, birinci sınıf demokrasi ve hukuk devleti olarak bu yargılamayı yaptı. Bu darbe teşebbüsü medeni, ileri demokrasilerin uygulandığı bir ülkede, Avrupa\'da uygulansaydı, ben inanıyorum ki bu yargılama sürecini dahi orada göremeyeceklerdi. Bunlar 15 Temmuz sürecinde halkın ortaya koyduğu tavrı küçümsediler. Kendi kendilerine 15 Temmuz için, \'Biz Doğu toplumuyuz. Bu nedenle güce boyun eğeriz. Nasıl oldu da bu millet sokağa döküldü\' diyorlar. Bu millet o gece gerçek yürekliliğini ortaya koydu ve 15 Temmuz\'a kadar kuzu postuna bürünmüş, başkalarının emri altında olan bu hainlerin nasıl canavarlaştığını gördük\" diye konuştu.

\'SEVİYESİZCE HAREKET ETTİLER\'

Sanıkların yargılama sırasında küstahça davranışlarda da bulunduğunu söyleyen avukat Halit Çokan, \"Adam, polisi şehit etmiş, önüne gelen araçları kurşunlamış ama \'Benim evime baskın yapıldı. El konulan bilgisayarımı bozanlardan şikayetçiyim\' dedi. Bu kadar küstah, ahlaksız ve seviyesiz olduklarını gördük. Bu kararla demokrasimizin teminat altına alındığını, şehit olan iki polis kardeşimizin ruhlarının şad olduğunu düşünüyoruz. Milletimize geçmiş olsun\" dedi.

ERDOĞAN\'IN AVUKATI: GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı Hüseyin Aydın ise şunları söyledi: \"Sanıkların büyük bir bölümü \'Anayasayı ihlal\' suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, anayasayı ihlal suçunun, aynı zamanda hükümete ve Meclise karşı işlenen suçu da kapsadığı sonucuna vardı. Sanıklara tek bir maddeden ceza verdi. Anayasayı ihlalden yargılanan 40 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu sanıkların bir kısmı hakkındaki caza da duruşmadaki olumlu davranışları dikkate alınarak müebbet hapis cezasına çevrildi. Bu dosyanın özelliği esasında anayasayı ihlal suçu değil. Özellik veren Cumhurbaşkanı\'na suikast suçu. Bu suçtan yargılananların bir kısmı hakkında beraat, çoğunluğu hakkında da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bunların da bir kısmı duruşmadaki olumlu halleri nedeniyle cezaları müebbete çevrildi.\" Polislerin şehit edilmesi suçlamasıyla sanıkların bir kısmı hakkında ayrı ayrı 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğine değinen Hüseyin Aydın, \"Bir kısmı örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçundan yargılanıyordu. Bu iki suçun aynı zamanda anayasayı ihlal suçun içinde eridiği düşünülerek örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçundan ayrıca hüküm kurulmasına gerek görülmedi. Aynı şey silahlı tehdit suçunda da geçerli oldu. Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu\'ya \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\' suçundan 3\'er yıl hapis cezası verildi. Yine bu dosyada yaralı polislere yönelik eylem ve yağma suçundan da bazı sanıklara hüküm verildi. Karar, dosya kapsamına uygun verildi. Doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz. Bir kısım sanıklarla ilgili verilen bazı suçlara karşı beraat kararları için, gerekçeli kararı gördükten sonra istinafa başvurmayı değerlendirebiliriz. Şu aşamada bu konuda net bir şey söylemek istemiyorum. Verilen kararı, milletin adalet beklentilerini büyük oranda karşılayacak bir karar olarak değerlendiriyorum\" dedi.

\'İDAM CEZASI ÇIKARTILSIN\'

Şehit polis memuru Nedip Cengiz Eker\'in annesi Güzel Eker, karar açıklandıktan sonra sanıklara yönelik tepkilerini sürdürdü. Baba Nihat Eker ise verilen kararla oğlunun intikamının alındığını, sanıkların idam edilmesini, meclisten de bir an önce idam cezası kararının çıkmasını beklediklerini söyledi.

SANIKLARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Duruşma süresinde salonun önünde bekleyen vatandaşlar da kararı memnuniyetle karşıladı. Kararın açıklanmasının ardından tekrar cezaevine götürülen sanıklara, burada bekleyen topluluk tepki gösterdi.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Duruşma salonu dışında bekleyen vatandaşların arasında bulunan, sanıklardan yüzbaşı İsmail Yiğit\'in kız kardeşi ile diğer iki yakını ise gözaltına alındı. Yiğit\'in kız kardeşinin \"Ağasey seninle grurur duyuyoruz\" diye bağırdığı belirtildi. Üç kişinin Hamdibey Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber: Taylan YILDIRIM - Cavit AKGÜN - Mücahit BEKTAŞ/MUĞLA, (DHA)

