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DHA YURT - Su dolu çukura düşen iki kardeş can verdi(3)

İzmir Karabağlar'da inşaat çukuruna düşüp hayatlarını kaybeden kardeşler Yusuf ve Ali Tencirlioğlu'nun amcası Serkan Tencirlioğlu, "Biz 40 kere söyledik

14 Ocak 2018 23:35

İzmir Karabağlar\'da inşaat çukuruna düşüp hayatlarını kaybeden kardeşler Yusuf ve Ali Tencirlioğlu\'nun amcası Serkan Tencirlioğlu, \"Biz 40 kere söyledik. Buraları deşiyorlar, rüzeltiyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Her yeri batırdılar, yolumuzu dahi bırakmadılar burada, dilimizde tüy bitti söyleye söyleye. Kuyu açmışlar, kimsenin haberi yok. Çocuklar da sığ bellemişler, gitmişler. Cenazemiz var, hala elektriklerimiz yok. Biz hepsinden şikayetçiyiz.\" dedi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Amca Serkan Tencirlioğlu ile röp
-Çocukların fotoğrafları 

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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