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DHA YURT -  Son 24 saat içerisinde 203 göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, son 24 saat içerisinde, Aydın, Çanakkale, İzmir ve Muğla illerinde gerçekleşen 7 olayda toplam 203 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

06 Nisan 2018 13:11

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, son 24 saat içerisinde, Aydın, Çanakkale, İzmir ve Muğla illerinde gerçekleşen 7 olayda toplam 203 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Aydın Didim ilçesi Taşburun önlerinde bir göçmen botu olduğu ihbarı alındı. . Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen botu tespit edilerek içerisinde bulunan Suriye uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Botu tarafından, Çanakkale Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu güneyinde hareketli bir göçmen teknesi tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen teknesi durdurularak içerisinde bulunan Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir Seferihisar ilçesi Doğanbey önlerinde içerisinde 3 şahsın bulunduğu şüpheli bir balıkçı teknesi olduğu ihbarı alındı.  Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu tekne içerisindeki göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 şahıs yakalandı.
Muğla Bodrum ilçesi Karaada kuzeyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı alındı.  Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, bahse konu göçmen botu durdurularak içerisindeki 39 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir ili Çeşme ve Urla ilçelerinde gerçekleşen 3 olayda, denizde alınan tedbirler neticesinde, 111 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısının ilçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve ilçe Emniyet Müdürlükleri tarafından karada yakalanması sağlandı. 

Görüntü Dökümü
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-BODRUM - 
Sahil güvenlik ekiplerinden görüntü 
-Göçmenleri aşıyan lastik botun deniz ortasında durması
-Göçmenlerin görüntüsü 
-göçmenlerin sahil güvenlik botuna alması
-detaylar 

Haber: İZMİR (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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