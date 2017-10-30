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DHA YURT - Sokak ortasındaki cinayet kamerada

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen öldü, arkadaşı Sezer Türk yaralandı

30 Ekim 2017 18:04

TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen öldü, arkadaşı Sezer Türk yaralandı. Emniyete giderek teslim olan olayın şüphelisi Hasan P. gözaltına alındı. Cinayetle sonuçlanan kavga  saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Çorlu İlçesi\'nde dün akşam saatlerindeki olay, Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen yolda Hasan P. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı Sezer, Kölemen ve Hasan P., arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Türk ile Kölemen, sokak üzerindeki fırının önünden aldıkları odun parçalarıyla Hasan P.\'ye saldırdı. Hasan P. belinden ekmek bıçağını çıkartarak Fatih Kölemen ve Sezer Türk\'ü bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. 
İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fatih Kölemen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Türk ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardında kaçan şüpheli Hasan P., bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu. 
Cinayetle sonuçlanan sokak ortasında bıçaklı sopalı kavga saniye saıyi güvenlik kameralarına yansıdı.. İki kişi ellerindeki sopalarla Hasan P.\'ye saldırıken, P.\'de elindeki bıçakla saldırdı. Bıçak darbesi alan Fatih Kölemen, olay yerinde düşerek hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü
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3 kişinin kavgası
Sapalarla  Hasan P\'ye vurulması
Hasan P.\'nin bıçakla saldırması
Kavgadan detaylar
Bıçak darbesi alan Kölemen\'in düşmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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