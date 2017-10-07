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DHA YURT - Siverek'te zırhlı araç devrildi: 2 polis yaralı

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı

07 Ekim 2017 23:56

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 2 özel harekat polisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerini taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkıp orta refüjdeki elektrik direği ile ağaçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, araçta bulunan polis memurları 29 yaşındaki Mehmet Ali Kocamaz ile 28 yaşındaki Ekrem Elis yaralandı.
Yaralı polisler, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kaza yeri
- Devrilen polis aracı
- Ambulansların hareket etmesi
- Alınan güvenlik önlemleri
- İnceleme yapan polis ekipleri
- Acil servis tabelası
- Hastanede alınan güvenlik önlemi
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 424 MB
Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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