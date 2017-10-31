DHA YURT - Şırnak'ta maden işletmecilerinden 6'sı tutuklandı

ŞIRNAK\'ta terör örgütüne finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 20 maden ocağı işletmecisinden 6\'sı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 25 Ekim tarihinde terör örgütüne finansal destek sağladıkları iddiası ile gözaltına alınan 20 maden ocağı işletmecisi dün akşam geç saatlerinde adliyeye sevkedildi. Adliyeye getirilen 20 maden ocağı işletmecisi savcılıkta verdiği ifdenin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Hakimlikteki ifadeleri alınan 20 maden işletmecisinden 14\'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 işletmeci de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-

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